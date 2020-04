Ralf Rangnick è stato accostato diverse volte sulla panchina del Milan, ma ora ha messo a tacere tutte le voci di mercato.

Mercato, Rangnick allontana il suo arrivo: “Nessun contatto con il Milan”

Ralf Rangnick è un dirigente sportivo, è stato allenatore del Lipsia e dello Schalke 04, e ora è Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, dunque sempre legato al club tedesco. Secondo le indiscrezioni, il Milan vuole cambiare allenatore e il nome del tedesco è stato per parecchio tempo accostato alla panchina del club, ma ora lui stesso ha fatto chiarezza, ed ecco quanto riporta Sportmediaset: “Non è vero che ho raggiunto l’accordo con i rossoneri. In passato ci sono stati dei contatti, ma attualmente una simile affermazione non ha a che fare con la realtà“.

Caos in casa Milan

Il Milan nell’ultimo mese ha cambiato qualcosa nella sua dirigenza, a causa dell’addio di Zvonimir Boban. Ora a pagare le conseguenze potrebbe essere Pioli, già subentrato ad inizio stagione a Giampaolo. Il club non riesce a trovare una certa stabilità sulla panchina, e questo inevitabilmente comporta una serie di risultati negativi sul campo.

Rangnick in Germania ha vinto una coppa di Germania, una supercoppa tedesca, un trofeo intertoto e ha portato il Lipsia in Champions League. Poteva essere un buon profilo tecnico per ricostruire una società in difficoltà in termini di risultati.