Calciomercato Napoli, Immobile nel mirino | Ciro Immobile sta stupendo tutto il mondo del calcio per quanto sta facendo negli ultimi tempi. La Lazio lotta per lo Scudetto grazie soprattutto ai suoi gol e alle sue giocate. Non è passato inosservato nemmeno nella sua città d’origine, Napoli, in cui il Presidente De Laurentiis lo riporterebbe volentieri.

Calciomercato Napoli, l’agente di Immobile esce allo scoperto

Immobile piace al Napoli da anni e non è più un mistero. Ma l’affare, per più motivi, non si è mai concluso. Nel calcio, però, si sa, non c’è momento in cui le cose non possano cambiare e gli azzurri cercano un bomber puro per la prossima stagione e potrebbero provarci con Ciro Immobile, nonostante le difficoltà a qualificarsi per la Champions League.

L’agente dell’attaccante nato a Torre Annunziata, ha parlato dell’interesse del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Ne ho già parlato e lo confermo: Giuntoli apprezza tantissimo Ciro ma è anche normale visto tutto quello che sta facendo. Lui ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio”.

I numeri di Ciro Immobile

Stagione strabiliante, quella di Ciro Immobile con la Lazio. L’attaccante biancoceleste ha portato la squadra di Simone Inzaghi a lottare per i vertici della classifica e ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Prima dello stop per Coronavirus ha collezionato 33 presenze tra Serie A e coppe e ha segnato 30 reti, fornendo anche 7 assist vincenti ai compagni. Numeri altisonanti che hanno attirato gli occhi delle big d’Italia (e non solo) e gli permettono di lottare per la conquista della Scarpa d’oro.