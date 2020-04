Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit, è stato accostato diverse volte alla rosa del Napoli. Il direttore sportivo del club russo ha negato la possibilità di vendere il calciatore

Calciomercato Napoli, la pista Azmoun si complica: “Niente sconti”

Il Napoli sarà alla ricerca di un nuovo attaccante, in vista della partenza di Milik. Arriverà Petagna, ora in prestito alla Spal, ma già della proprietà azzurra. A quanto pare, a Gattuso serve un altro attaccante per creare competizione all’interno del reparto offensivo e per avere delle riserve che possano cambiare la partita da un momento all’altro. Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli. Il ds dello Zenit, Javier Ribalta, non farà sconti per il giocatore e ha dichiarato a Radio Marte: “Azmoun non è in saldo, non abbiamo necessità di vendere i nostri calciatori, anche se ci sarà una crisi finanziaria. Non avremo grosse ripercussioni economiche“.

Ribalta: “Nessun contatto con il Napoli. Koulibaly? Si interessava al Man. United”

Ribalta si è informato sull’interessamento della società azzurra per l’iraniano: “Ho letto qualcosa sui giornali, però non abbiamo avuto contatti con la società. Non posso dire altro al momento. Azmoun è un giocatore completo – prosegue il dirigente del club russo – alla sua età (25 anni ndr) ha già molta esperienza internazionale“. Il dirigente dello Zenit, in passato, è stato capo scout del Manchester United: “Lavoravo in Inghilterra, ed ero a conoscenza di un’interesse del club per Koulibaly ma non so le cifre dell’offerta“.