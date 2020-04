Calciomercato Milan: Donnarumma verso la Juventus, scambio con Bernardeschi

Calciomercato Milan: Donnarumma, la Juventus mette Bernardeschi sul piatto

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato si sono attivate parecchio per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Occhi puntati sul Milan, che anche alla luce di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, sta già pensando a come muoversi da qui ai prossimi mesi. Possibile che ci siano innesti, altrettanto possibile che qualche gioiello rossonero possa partire verso altri lidi: Donnarumma è il giocatore da blindare, ma con il rinnovo che tarda ad arrivare e un Raiola che non sta facendo nulla per facilitare le cose.

Sul portiere del Diavolo c’è l’interesse ormai consolidato della Juventus, che intanto starebbe già studiando una strategia per portarlo a Torino: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sul piatto ci sarebbero Bernardeschi e un conguaglio economico. Un’offerta molto importante, e che senza dubbio potrebbe far riflettere non poco il Milan.

Donnarumma-Juventus: perchè Bernardeschi può convincere il Milan

Il futuro di Donnarumma è molto incerto, e ad oggi sembra molto complicato fare dei pronostici e delle previsioni. Il Milan vorrebbe tenerselo stretto, ma la situazione si complica sempre di più con il passare dei giorni: la Juventus e le altre pretendenti continuano ad insistere. Sicuramente Bernardeschi è un profilo che piace non poco ai rossoneri, che stanno seguendo l’ex Fiorentina già da un bel po di tempo.