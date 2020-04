Calciomercato Juventus: Dembelè idea concreta, sfida all’Inter

Calciomercato Juventus: Dembelè dal Barcellona, nuovo obiettivo?

Calcio Mercato Juventus Dembelè | Il mercato non si ferma mai, soprattutto quello di Serie A, sempre molto attivo e ora più che mai, in questo periodo di stallo totale dal calcio giocato. Le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio in queste ultime settimane, e stiamo ovviamente parlando della Juventus, regina del calciomercato italiano. I bianconeri pensano a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e pensano in particolare a come sopperire al problema sulle fasce, per un motivo o per un altro la vera spina nel fianco in molte occasioni.

Oltre Kulusevski servirà un altro innesto, e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è stato quello di Dembelè, attaccante del Barcellona che potrebbe essere in uscita. L’ex Borussia Dortmund non ha inciso più di tanto in queste ultime due stagioni in blaugrana, ed è per questo che il suo arrivo a Torino non è affatto da escludere.

Juventus-Dembelè: occhio anche all’Inter

La Juventus tiene d’occhio Dembelè, e pensa a come portarlo via al Barcellona. Allo stesso tempo però, i bianconeri dovranno anche guardarsi le spalle da altre pretendenti: tra queste anche l’Inter, che può diventare un’antagonista nella trattativa. L’esterno francese è un nome grosso, che possa scatenarsi una vera e propria asta?

fonte Mundo Deportivo