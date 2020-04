Calciomercato Juventus: Cristante per Madragora, la Roma vuole anche Strootman

Calciomercato Juventus: Cristante arriva per Madragora?

Ultime Roma: Cristante può arrivare. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve valuta con la Roma un clamoroso scambio.

Un po’ come successo lo scorso anno con Pellegrini e Spinazzola, le due società potrebbero farsi un “favore” a vicenda scambiando due centrocampisti.

Il centrocampista ex Atalanta Cristante potrebbe finire in un affare con la Juventus, che preleverebbe dall’Udinese il mediano Rolando Mandragora per poi girarlo alla Roma. I due giocatori verrebbero valutati una cifra molto vicina ai 30 milioni favorendo introiti preziosi per i rispettivi bilanci. La soluzione potrebbe aiutare a respirare le casse dei due club.

Ultime Roma: idea Strootman a centrocampo

Con la medesima formula la Roma potrebbe far tornare indietro altri due gioielli. O almeno ci proverà. Petrachi ha provato ad offrire Pastore e Perotti allo Shanghai, chiedendo indietro El Shaarawy che spinge per tornare. Difficile a queste condizioni convincere i cinesi.

Un’altra idea, già considerata l’anno scorso, è lo scambio alla pari tra Nzonzi (ora al Rennes in prestito) e Strootman.

L’olandese oggi è a Marsiglia ma il campione del mondo non incanta il club francese che dovrebbe poi pagargli anche un altissimo ingaggio. Dunque, non è un affare semplice da realizzare.