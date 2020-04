Calciomercato Inter, Perisic riscattato dal Bayern: niente sconti dai nerazzurri

Calciomercato Inter: Perisic, il Bayern chiede lo sconto sul riscatto

Calcio Mercato Inter Perisic | L’Inter continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, soprattutto in vista della prossima stagione, dove l’asticella si alzerà ancora di più, e dopo potrebbe esserci una vera e propria mini rivoluzione in qualche reparto. Il club nerazzurro starebbe pensando non solo ai prossimi innesti, ma in particolare a risolvere alcuni casi spinosi, come ad esempio quelli di Icardi e Perisic. I due attaccanti non rientrano assolutamente nei piani di Conte, e la loro situazione di prestito sta facendo pensare parecchio l’Inter, ora impegnata a trovare una sistemazione all’argentino e al croato.

Per quanto riguarda Perisic pare che la matassa si possa finalmente sbrogliare, anche perchè il Bayern Monaco sembra che abbia intenzione di riscattarlo: il suo impatto in Bundes è stato positivo, ora si tratta. I bavaresi però vorrebbero chiedere un piccolo sconto, e magari passare dai 20 milioni di euro pattuiti a 15. La richiesta, però non verrà accettata dai nerazzurri, che non accetteranno alcun tipo di sconto. Questa la notizia riportata da Bild.

Inter, e Icardi?

Mentre il futuro di Perisic pare sia indirizzato verso una direzione ben precisa, tuttaltro si può dire invece di Mauro Icardi. L’attaccante potrebbe essere riscattato dal PSG, ma allo stesso tempo tornare all’Inter e trovarsi successivamente un’altra sistemazione. A spingere parecchio continua ad essere la Juventus.