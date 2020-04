Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: l’annuncio di Zanetti

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: futuro in nerazzurro. Lo conferma Javier Zanetti

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Al centro delle discussioni, in casa Inter, c’è sempre il solito Lautaro Martinez. Sì, perché il ‘toro’ argentino è l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo del Barcellona, che andrebbe volentieri a formare un attacco composto con l’altro argentino, Lionel Messi. Il sogno dei blaugrana sarebbe quello di unirli nel tridente offensivo, ma proprio in queste ore, sono arrivate le parole del vice-presidente dell’Inter e storico capitano del club, Javier Zanetti. Quelle che seguono, sono le parole del ‘Pupi’ sul centravanti dei nerazzurri.

Ultime Inter, le parole di Zanetti su Lautaro Martinez

Ha parlato ai microfoni di ESPN, attraverso una diretta Instagram, il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti. Ecco le sue parole sulle voci di mercato che accostano Lautaro Martinez al Barcellona: “Io sono molto soddisfatto e contento per quello che sta facendo. Lo abbiamo comprato perché sapevamo quanto importante poteva diventare per noi. Quello che sta facendo dimostra esattamente il motivo per cui lo abbiamo preso. Pensiamo che ha solo 22 anni, eppure dimostra già così tanto. Il futuro è davanti a sé, è normale che ci sia interesse su di lui. Per come lo vedo all’Inter, io dico che ha tutto il futuro nel calcio italiano. Rinnovo? Ha ancora diversi anni di contratto, le chiacchiere da stampa le lasciamo lì”.