Calciomercato Inter: Lautaro “vede” Barcellona, pronti 10 mln a stagione

Calciomercato Inter: Lautaro, pronti 10 milioni a stagione dal Barcellona

Ultime Inter, Lautaro Martinez può ancora andar via. Come riportato dal Corriere dello Sport, il rebus sul futuro del Toro rimane, più che mai vivo.

Il suo acquisto da parte del club catalano sembra più vicino rispetto al ritorno di Neymar, sogno proibito dei catalani che tre anni fa lo hanno ceduto al Paris Saint Germain. Lautaro è una pedina che piace a molti e sarebbero pronti, gli spagnoli, ad una mega-offerta

Qualcosa come dieci milioni all’anno di ingaggio al giocatore. Proposta con i contro-fiocchi che per ora non spaventa l’Inter “protetta” da quei 111 milioni di euro. Perdere il Toro sarebbe un vero affare per le casse nerazzurre ed il club avrebbe tutto il tempo per sostituirlo.

Inoltre gli spagnoli non vorrebbero pagare la clausola (esercitabile a luglio e non dilazionabile). Per questo l’ostacolo resta quello di convincere l’Inter. Così è logico pensare agli scambi fattibili con la società blaugrana.

Ultime Inter: comanda Suning

Per ingolosire l’Inter, gli spagnoli potrebbero metter dentro almeno due contropartite. Di nomi ce ne sono tanti ma nessuno, ad oggi, ha convinto l’Inter. Da Firpo e Semedo, passando per Vidal, Rakitic e Alena con Coutinho e Griezmann sullo sfondo. Resta ad oggi l’Inter a dettare le condizioni.