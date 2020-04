Calciomercato Inter, sfida alla Roma per Corona | Nonostante lo stop ai campionati, il calciomercato continua ad essere il pensiero fisso delle società. Lo stesso vale anche per Inter e Roma che hanno un obiettivo comune: Jesus Corona, esterno d’attacco del Porto.

Calciomercato Inter: per battere la Roma su Corona servono 50 milioni

L’attaccante messicano del Porto è uno dei pezzi pregiati del club lusitano che nei bilanci della prossima stagione deve far quadrare il Fair Play Finanziario. La cessione di Jesus Corona potrebbe favorire tale aspetto ma avverrà solo per mezzo della clasuola rescissoria presente nel contratto. Nessuno sconto nonostante le difficoltà: servono 50 milioni di euro, non un centesimo in meno. Per Inter e Roma, dunque, non sarà facile acquistare il 27enne messicano che però stuzzica per la sua duttilità: sa giocare in ogni ruolo di fascia e prima della sosta dei campionati ha collezionato 41 presenze con 2 gol e 10 assist. Borsino non da poco per i club che sviluppano il proprio gioco sulle fasce.

News Inter e Roma: concorrenza sfrenata per “El Tecatito”

Non ci sono solo Inter e Roma, però, sulle tracce del Tecatito, come riporta A Bola. Al Porto sono arrivati sondaggi anche da Germania, Spagna ed Inghilterra: Schalke04, Valencia, Siviglia, Everton e West Ham hanno già fatto arrivare il proprio gradimento per Corona e in estate ci proveranno. Per Roma e Inter, dunque, aumenta il rischio di non poter arrivare all’esterno messicano se tentenneranno più del dovuto.