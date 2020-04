Sampdoria: morto Andrea Chiapuzzo, storico medico sociale

Ultime Sampdoria: deceduto Andrea Chiapuzzo

Ultime Sampdoria Andrea Chiapuzzo | Un momento davvero molto complicato per la nostra nazione, tormentata giorno dopo giorno dall’emergenza Coronavirus. Il mondo del calcio è stato completamente stravolto, e adesso anche gli organi alti stanno cercando di trovare la soluzione migliore possibile per sovvertire al problema.

Giorni non facile per tutte le squadre, in particolare per la Sampdoria, che da poche ore ha appreso una notizia tragica a dir poco: è morto all’età di 90 anni lo storico medico sociale Andrea Chiapuzzo. Figura di riferimento per tutti, in particolare per il suo reparto ospedaliero San Giacomo. Negli anni 70-80 il suo lavoro è stato riconosciuto ed elogiato anche in ambito internazionale. La squadra ligure ha voluto esprimere il proprio cordoglio tramite un comunicato ufficiale:

“Aveva ricoperto con dedizione ed estrema professionalità il suo lavoro, il Presidente Massimo Ferrero e tutta la società porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Chiapuzzo”

Andrea Chiapuzzo: più di un medico

La triste notizia ha stravolto l’ambiente Sampdoria, venuto a conoscenza della scomparsa del suo storico medico sociale. Chiapuzzo non era solo un medico, ma bensì rappresentava appieno gli anni d’oro della società blucerchiata. Ai tempi la squadra ligure vinse il campionato e sfiorò la Coppa dei Campioni.

fonte Fanpage.it