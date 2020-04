Ultime Milan, Ibrahimovic continua ad allenarsi: lo fa con il suo Hammarby

Ultime Milan – Ibrahimovic | Ha interrotto la quarantena, l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Una norma però non violata, perché dove risiede il centravanti dei rossoneri, è ancora consentito uscire. In Svezia, infatti, non è previsto il lockdown, motivo per il quale il centravanti ha indossato nuovamente gli scarpini ed è sceso in campo, perché il Paese ancora permette di riunirsi al centro sportivo. Lo ha fatto proprio a casa Hammarby, club di cui il numero 21 dei rossoneri, detiene il 25%. Immortalato in diverse foto, con i colori sociali del club – storico rivale del suo vecchio Malmo – e in campo proprio per allenarsi, in vista del rientro in campo anche per quel che riguarda la Serie A.

Notizie Milan, Ibrahimovic si allena in Svezia con il suo club: l’annuncio dell’Hammarby

Aveva bisogno di tornare in campo e in Svezia ha potuto farlo, il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Importante precisare che, appunto, è consentito in Svezia praticare ancora attività sportive all’aperto, perché il Paese scandinavo è ancora uno dei pochi a poter portare avanti gli allenamenti nonostante l’emergenza Coronavirus. Il campione svedese non era in Italia in questi giorni ed è per questo che ha deciso di approfittarne per muoversi ancora un po’ sul terreno di gioco, in attesa di conoscere i nuovi sviluppi per il ritorno in campo con il suo Milan.