Notizie Juve: Cristiano Ronaldo cambia villa e lascia Funchal

Ultime Juventus Cristiano Ronaldo villa nuova Portogallo | Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, continua la sua quarantena, ma lo fa in una villa extra lusso. La Juventus ha richiamato tutti i suoi calciatori fuori dall’Italia e l’attaccante bianconero sarà l’ultima a tornare. Intanto, il calciatore si allena nella sua città del cuore, Madeira, dove gli è stato concesso di allenarsi allo stadio. CR7 ha lasciato la sua casa di Funchal, dove stava condividendo l’isolamento con la madre, le sorelle e i nipoti. Cambio di casa e quarantena in comodità in una villa di lusso a Canical, a rivelare la notizia sono i colleghi portoghesi.

Ultime Juve: Cristiano Ronaldo cambia villa: quarantena da sogno a 4mila euro a settimana – FOTO

Come riporta il giornale portoghese Correio da Manha, l’attaccante della Juventus tornerà dopo Pasqua a Torino e intanto si gode la quarantena un una nuova villa di lusso. La spesa di Cristiano Ronaldo sarà di circa 4mila euro a settimana. Quarantena con 5 camere da letto, una sala giochi per i 4 bambini presenti, una palestra, una piscina e tanto altro. Maggior spazio e privacy rispetto a Funchal, il calciatore ha ritenuto opportuno cambiare aria in questi ultimi giorni prima del suo nuovo ritorno a Torino, dove dovrebbe proseguire la stagione con la Juventus.