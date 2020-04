Notizie Fiorentina, Commisso sul campionato di Serie A

Notizie Fiorentina ultime Serie A Commisso | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato nei giorni scorsi riguardo la situazione tagli stipendi Serie A. Il numero uno viola è tornato a parlare e ha voluto dire la sua su tante tematiche importanti, come anche quella della conclusione della stagione di calcio italiano. Il patron della Fiorentina arrivato la scorsa estate ha ammesso di aver avviato i dialoghi con i propri calciatori riguardo i tagli stipendi, il club chiede ai propri dipendenti uno sforzo maggiore. Intanto, bella l’iniziativa del presidente che ha regalato 5000 uova di Pasqua agli operatori in prima linea di Firenze. In arrivo anche 10mila mascherine al paese natale del presidente Commisso, ovvero Marina di Gioiosa Ionica.

Ultime Fiorentina, le parole di Commisso

Queste alcune delle parole di Commisso a Radio 1. Il patron viola ha sempre specificato che senza garanzie di salute non sarà possibile continuare ad andare avanti, ma finire il campionato sarà l’opzione migliore: “I nostri 12 calciatori e dipendenti sono tutti guariti dal Coronavirus, sono tutti pronti a ricominciare. La stagione di Serie A deve riprendere, ma sempre e solo se ci saranno le condizioni per farlo. Non è facile in Italia ricominciare subito, ma il calcio prima o poi ripartirà. Probabile che il 4 maggio si riprenda con gli allenamenti. E’ importante che non venga rovinata la prossima stagione”.