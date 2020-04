Sky, aumento degli abbonamenti e sconti: tutte le info ufficiali

Coronavirus Italia Serie A Sky abbonamento sconto e disdetta | L’emergenza Coronavirus ha creato caos nel mondo dello sport, in Italia, soprattutto nel mondo del calcio. Troppo grandi le cifre che girano nel mondo del calcio e quindi la crisi economica è inevitabile. Oltre i club e i calciatori a pagarne le conseguenze è stato anche Sky, che detiene la maggior parte dei diritti tv della Serie A. Intanto, Sky ha annunciato nei giorni scorsi l’aumento degli abbonamenti dei clienti che varia da da 1,10 euro a 3,50 euro al mese. Tante le proteste dei clienti, che però hanno la possibilità di disdire il proprio contratto e senza nessun costo aggiuntivo. Intanto, ora arrivano anche buone notizie. La pay TV ha pensato di attivare uno sconto per gli abbonati a Sky Calcio e Sport. Sconto che non sarà effettuato in automatico, ma i clienti dovranno richiederlo tramite telefono o farlo in automatico dall’area fai da te. Come ottenere sconto sky? Andiamo a vedere per quanto riguarda l’iniziativa di Sky sconto corona virus.

Sconto pacchetto sky calcio, come ottenerlo? Sky fai da te

Sky non dimentica i propri abbonati, soprattutto quelli con Sky Sport e Sky Calcio, che ad oggi con oltre un mese di stop dei campionati, ha pensato di erogare uno sconto importante. Sconto di 15,20 euro per chi è abbonato a Sky Sport e Sky Calcio fino al 31/05/2020. Per chi, invece, dispone singolarmente di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio ci sarà uno sconto di 7,60 euro. Due le modalità per richiedere le sconto:

Chiamando il numero 800922320 ;

; Accedendo all’area Fai Da Te di Sky dopo aver fatto Sky login al sito. Una volta effettuato l’accesso, bisognerà entrare nella pagina in alto ‘Promozioni’, dove sarà disponibile l’opzione ‘sconto Coronavirus’, e prendere su ‘richiedi lo sconto’. Continuare a premere ok finché non uscirà la scritta: ‘L’operazione è andata a buon fine’.

Questi gli sconti messi a disposizione da Sky con maggior chiarezza:

Sky Sport + Sky Calcio : 15,20 euro di sconto;

: 15,20 euro di sconto; Sky Sport : 7,60 euro di sconto;

: 7,60 euro di sconto; Sky Calcio: 7,60 euro di sconto.

Disdetta Sky: ecco come farla?

La disdetta dovrà effettuarsi entro il 30 aprile per chi non vorrà essere partecipe all’aumento degli abbonamenti da parte di Sky. Queste le cinque modalità per recedere dal contratto con Sky: