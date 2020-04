Oroscopo di domani 10 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Si prospetta una Pasqua interessante. Domenica Luna favorevole. Stato di eccitazione da questo weekend. Resta un grande cielo.

Toro. Sarà importante affrontare le cose con calma. Con una certa tranquillità. Un determinato progetto non è andato come avresti voluto. Luna opposta che invita a non fare eccessi per la forma fisica.

Gemelli. Devi spiegare al mondo la tua emotività. Caricarti di entusiasmo, a volte devi toccare il fondo per risalire. Saturno dice che ci sono nuove frontiere da esplorare.

Cancro. Momenti di grande disagio, alternati da grande forza. Ha lasciato molto a desiderare la scorsa settimana. Sei più forte a livello anteriore questo weekend.

Leone. Momenti di disagio nelle ultime ore. Ti ritrovi molto combattuto e a combattere con qualcuno che non la pensa come te. Ci vuole prudenza in casa e in amore.

Vergine. E’ come se ti dessi ordini da solo a volte. Ora sai che certe scelte sono più facili da fare. Resti sempre un segno che alla fine sarà beneficiato da buone stelle.

Oroscopo Paolo Fox 10 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mercurio in opposizione, freno a livello economico. Alcuni soldi che avresti dovuto ricevere non sono arrivati. Ci vuole pazienza, avere nervi saldi aiuta in amore.

Scorpione. Hai bisogno di una piccola spinta. Difficoltà verso nuovi accordi. Saturno dissonante è una delle cause. Resti sempre sulle spine perché pensi che possa cambiare qualcosa all’ultimo.

Sagittario. Ti consiglio di programmare una Pasqua serena. Stai rivedendo le proprie scelte in amore. Prossime ore emozionanti, sull’amicizia lasciati andare.

Capricorno. Sei in grande recupero e pronto a sfidare il destino. Da tarda primavera molte cose andranno meglio. Restano perplessità riguardo alcuni conti in sospeso per fine Aprile. Da Maggio ci saranno buone notizie al riguardo.

Acquario. Chi ha problemi in questo periodo è chi ha paura di trasformare la propria vita. Molti hanno voglia di cambiamento anche rinunciando a qualcosa. Sapevi già che qualcosa non andava bene a gennaio. In amore belle opportunità.

Pesci. Non sai bene come agire, molto combattuto a livello sentimentale. Non dico che sei un tormento continuo ma quasi. Questa Luna favorevole aiuta una sana riflessione.