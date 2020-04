Notizie Udinese, A.Carnevale: “Madragora? Tornerà alla Juve”

Ultime Udinese | Andrea Carnevale, direttore dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Centro Suono Sport

“Non esco di casa come gli italiani, continuo a lavorare da casa utilizzando le piattaforme online, sento spesso il mio staffo e sto sostenendo riunioni più o meno costanti con il presidente Pozzo che in questi giorni è a Londra. Certamente il mercato è attivo, anche se la condizione attuale del calcio impone grande prudenza.

Noi stiamo seguendo tanti talenti, avremmo anche individuato dei calciatori che possono arrivare, ma ora è difficile stabilire chi andrà via e chi arriverà. In sostanza finché non conosceremo il budget definitivo, non possiamo muoverci.

Tornare in campo? Sono favorevole, ma ci vuole grandissima attenzione. Noi ad esempio qui a Udine il centro sportivo è grande, funzionale per il calcio, ma non abbiamo una struttura per dormire e fare il ritiro. I calciatori potrebbero dormire allo stadio, dove la proprietà anche alcune stanze, ma non so quanto sia fattibile. La speranza è che si torni a giocare, ma al momento i problemi sono altir. Ad oggi credo sia difficilissimo tornare in campo a maggio, forse più probabile che si giochi a giugno”.

Carnevale su Madragora

L’ex calciatore ha poi parlato di Madragora e del suo futuro: