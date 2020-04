Notizie Napoli, la mamma di Cavani: “Preferirebbe giocare in Spagna”

Ultime Napoli | Berta Gomez, mamma di Edinson Cavani, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Ovacion Digital per parlare del futuro della punta del PSG:

“Lui preferisce che non si sappia ancora dove giocherà ed in quale club preferirebbe andare. Per fortuna oggi ci sono molti club interessati, da ogni parte. Non so ancora dove andrà, mancano ancora 3 alla fine dell’anno e del suo contratto, c’è tempo per pensare. Quello che posso dire è che ancora non pensa a tornare in Uruguay, in questo momento vorrebbe ancora stare in Europa e la Spagna gli piacerebbe maggiormente. Però grazie a Dio i club che vogliono prenderlo sono tanti”.

Ultime Napoli: gli azzurri pensano al Matador

Edinson Cavani è stato accostato con forza all’Atletico Madrid anche a gennaio la trattativa è saltata. In Italia Cavani piace anche al Napoli.

Gli azzurri potrebbero lasciar andare Milik con il rinnovo che tarda ad arrivare. Anche per questo il Napoli potrebbe virare sulla soluzione a parametro zero, che porta al solito nome tanto desiderato dai tifosi: Edinson Cavani. Soprattutto se Mertens non rinnovasse gli azzurri hanno bisogno di una punta. Il piano del Napoli è offrire alla punta un triennale da 7 milioni all’anno, oltre ai 7 milioni che scatteranno al momento della firma.