Notizie Lazio, Luis Alberto: “Mi piacerebbe tornare al Siviglia ma il rinnovo è pronto”

Ultime Lazio | Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Onda Cero:

Le parole di Luis Alberto

“Voglio fare un saluto ai tifosi. Venire a Roma è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. È un club grandissimo, all’inizio non mi conosceva nessuno ma la colpa non era la loro. Venivo dal Liverpool dove mi allenavo solo, poi tutto è cambiato e ho migliorato il mio modo di giocare anche grazie ad un mental coach. Trasformare i fischi in applausi è stato bello.

Dopo la gara col Bologna sono andato in Spagna per curarmi, quando sono tornato ho passato un mese solo. Per fortuna ho residenza in Italia e quindi con un permesso mi hanno potuto raggiungere. Ora devo fare la spesa a tutti. La situazione migliora, piano piano, anche se al Nord rimane più complicata.

Tornare in campo? A fine mese credo che potremmo tornare ad allenarci in campo, ma cambiano spesso idea. Stando alle ultime notizie la Serie A potrebbe ricominciare ad inizio giugno.

Futuro? Ho sempre detto che il Siviglia è casa mia e che mi piacerebbe tornare a giocare, ma adesso il mio futuro è alla Lazio. Tra poco arriverà anche il rinnovo”.

“Supercoppa? La finale è stata strana, i tifosi guardavano solo Ronaldo. Non c’era rivalità e la possibilità di festeggiare con la gente. C’era la mia famiglia,ma l’adrenalina non era la stessa.