Notizie Juventus, l’agente di Rugani: “Sta bene, ecco come è andata la sua malattia”

Ultime Juventus | Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva.

“Ora Daniele sta bene, dovrebbe finire in questi giorni la quarantena. Penso che dopo Pasqua sapremo se avrà il “via libera”, in termini pratici significa che potrebbe uscire liberamente almeno all’interno del J-Hotel dove si trova alla Continassa. Ha avuto 37.4 di febbre un paio di giorni dopo la partita con l’Inter, ma il giorno dopo era già in forma tanto che stava per andare ad allenarsi, poi non ha mai più avuto sintomi. Nella sfortuna c’è stata la fortuna di individuare subito quello che aveva anche se era asintomatico, così il contagio non si è diffuso. Daniele si è allenato il giorno dopo la partita con l’Inter, poi ha avuto qualche linea di febbre ed il giorno successivo ancora ha fatto il tampone”.

Rugani, l’agente sul campionato

Il procuratore ha poi parlato della ripresa del campionato: