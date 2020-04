Notizie Inter, senti Messi: “Fake news, non vado a Milano”

Mercato Inter | Niente Leo Messi. L’attaccante argentino ha parlato delle voci di mercato riguardati un suo possibile trasferimento all’Inter attraverso i suoi social.

“Fake news. ‘Thiago Almada andrà all’Inter con Messi’. Prima falsità. ‘La cauzione di Ronaldinho è stata pagata da un conto di Barcellona, l’avrà pagata Messi? Torneranno a giocare assieme?’ Seconda falsità. Sono le parole del canale che ha detto tante cose non vere(TNT Sports LA, ndr) sul Newell’s Old Boys qualche settimana fa. Tutto p falso, menomale che nessuno gli crede”.

Ultime Inter: la ricostruzione della notizia

E’ stato lo stesso calciatore del Barcellona a smentire le notizie. Tuttavia, c’è da dire, che la prima notizia di un suo possibile arrivo a Milano era stata lanciata dall’ex presidente Massimo Mortatti. L’ex numero uno dell’Inter, in realtà, aveva solo lanciato la proposta a Suning di prendere Messi in futuro e non aveva parlato di una notizia certa. E’ stata poi la stampa argentina a ricamare sulla vicenda. Certo, l’arrivo del campionissimo in Italia, con la maglia dell’Inter, è diventato presto un sogno per molti tifosi italiani ma non solo. Il confronto con Ronaldo, la sfida in un campionato difficile come la Serie A ed il paragone con Maradona, sarebbe stato tutto perfetto, peccato che secondo il numero 10 questo non avverrà mai.