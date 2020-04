Robin Olsen, portiere del Cagliari, si trova in Svezia e, a causa della diffusione del virus anche in Scandinavia, resterà in isolamento anche in Sardegna. Al suo rientro dovrà rispettare le norme sanitarie prima di poter tornare in campo.

Cagliari, sarà isolamento per Olsen

Il portiere è partito dieci giorni fa in Svezia, poiché lì non c’erano norme restrittive e il Coronavirus non faceva ancora paura. Mentre il calciomercato intorno a lui s’infiamma (ricordiamo che è di proprietà della Roma), si è reso protagonista di una serie di sfortunate scelte. Adesso, anche nel Paese scandinavo è peggiorata la situazione e il Governo sta prendendo delle decisioni più rigidi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari vuole richiamare il suo portiere in Sardegna, ma qui Olsen dovrà rispettare la quarantena di circa due settimane, poiché proviene da un Paese che sta per richiedere lo stato d’emergenza.

Coronavirus, la situazione in Svezia

Sfortunato Olsen che aveva pensato di scampare l’isolamento in Italia, e invece, è costretto a restare due volte in quarantena: ora in Svezia e quando farà ritorno a Cagliari. Nei giorni scorsi si è parlato del modello svedese, una sorta di autodisciplina della popolazione nel rispettare il distanziamento sociale. Purtroppo, non è bastato per evitare la diffusione del Covid-19 nel Paese, e i casi sono aumentati vertiginosamente nelle ultime ore. Certamente, siamo lontani dai numeri italiani o spagnoli, ma l’emergenza ancora non è stata dichiarata e il lockdown tarda ad arrivare.