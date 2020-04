La Roma prende una decisione difficile a causa dell’incombente crisi economica: cassa integrazione per i dipendenti del club.

I primi effetti del Covid-19: la crisi arriva anche in Serie A

Il Coronavirus mostra i suoi primi effetti a livello economico. Il Napoli è stato il primo club di Serie A a prendere questa decisione difficile, quasi inevitabile. Ora tocca alla Roma mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti. Il Corriere dello Sport fa sapere che la decisione è stata presa nei giorni scorsi e che riguarda 250 dipendenti che lavorano nei settori di segreteria, amministrazione, marketing, ticketing e Roma Cares. Continua a lavorare da casa, invece, il personale del media center con produzione di contenuti tv, radio e stampa. Comprensibile la scelta societaria, visto che il centro di Trigoria è ormai chiuso da un mese. Ed è possibile che altre dirigenze del campionato italiano facciano come Napoli e Roma.

Roma, cassa integrazione scaglionata per il personale

Da questa settimana è scattata la cassa integrazione per 77 dipendenti della Roma, da maggio partirà un secondo gruppo. E c’è il forte rischio di mettere i restanti settori in CIG se il campionato non dovesse ripartire. Ancora nessuna ufficialità sul taglio degli stipendi dei giocatori giallorossi, ma anche loro subiranno delle riduzioni in busta paga seguendo il modello della Juventus. Altri club in Europa hanno preferito tagliare completamente o in parte gli stipendi dei calciatori per poter versare regolarmente gli stipendi allo staff e al personale. Barcellona e Rangers hanno preso queste strade. Chissà che non possa avverarsi anche in Italia.