Napoli, Politano fissa gli obiettivi | A gennaio il tanto atteso passaggio al Napoli dopo due stagioni di “inseguimento” e diciotto mesi all’Inter in cui non è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. Ora ha le idee chiare sul suo futuro e sugli obiettivi da raggiungere, con il Napoli e con l’Italia di Roberto Mancini. Ecco le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, Politano: “Sogno il primo gol in azzurro”

Da quando è arrivato al Napoli, Gattuso lo ha utilizzato soprattutto sulla fascia destra, in sosotiuzione di Josè Maria Callejon. Non ha ancora trovato la prima gioia del gol con la maglia del Napoli ma si è mostrato già determinante in alcune occasioni.

“I tifosi azzurri sono molto calorosi ed è bello essere un giocatore del Napoli. Non vedo l’ora segnare il primo gol con questa maglia. Obiettivo? Vogliamo vincere quante più partite possibili per centrare l’Europa”.

Conte o Gattuso? “Sono allenatori tanto simili quanto diversi. Molto simili dal punto di vista del temperamento. Sono due allenatori che mettono l’anima nel loro lavoro, ma sono diversi nei moduli che adottano e negli allenamenti. Conte va per le lunghe sul campo, Gattuso fa lavorare con grande intensità”.

News Italia, Politano avverte Mancini

Il sogno più grande di Matteo Politano, però, si chiama Italia. Vuole a tutti i costi un ruolo nella Nazionale di Roberto Mancini per i prossimi Europei.

“La Nazionale è un mio obiettivo. L’Europeo è stato spostato al 2021 e lavorerò ogni giorno per convincere Roberto Mancini del fatto che sono pronto”.