Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi è risultato positivo al Coronavirus, e ora è tornato a casa dove passerà il resto della quarantena

Inter, parla il medico: “Ora sto meglio. Ripresa attività? L’ok deve arrivare dalla scienza”

Piero Volpi ha contratto il Covid-19 nell’ospedale in cui lavora. E’ stato ricoverato il 27 marzo, dopo che le sue condizioni si sono aggravate. Il medico ora è uscito dall’ospedale e ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sto meglio, sono a casa. Non posso ancora dire di aver sconfitto il Coronavirus, dovrò aspettare il risultato dei prossimi tamponi“. Il responsabile medico dell’Inter ha parlato anche della possibile ripresa della Serie A: “Devono essere le autorità scientifiche a dettare le condizioni. Sono loro a doverci dire quando riprendere i campionati“.

Volpi: “Rischi enormi. Ci guidi la scienza non altro”

Il dottore, che ha constatato in prima persona cosa significa avere il virus, non è d’accordo sulle date proposte dalla Lega Serie A: “Non è possibile definire i tempi ora. Qui siamo in un’emergenza che non ti permette di ragionare su tempi lunghi. Non bisogna pensare alla data. A fine aprile potremmo sapere se il 4 maggio possiamo ricominciare le attività sportive“.

Volpi lancia infine un messaggio a chi freme il ritorno in campo, soprattutto per questione economiche: “Abbiamo a che fare con la vita delle persone, i rischi sono enormi. Quando giocano due squadre, ci sono 60-70 famiglie da proteggere. Ci deve guidare la scienza, non altro“.