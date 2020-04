Dalla Germania: “La mafia aspetta i soldi UE”. Furia Di Maio

Il famoso quotidiano tedesco Die Welt ha lanciato delle gravi accuse, sostenendo che in Italia il potere mafioso impone dei vincoli più stretti che in altri paesi.

La mafia attende i fondi del’Unione Europea secondo la stampa tedesca

“Attenta, signora Merkel“: è con questo monito che comincia il discusso articolo del giornale tedesco. Poi l’avvertimento: “In Italia la mafia è forte e sta adesso aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles, per questo serve limitarli al sistema sanitario e non anche a quello fiscale e sociale. E tenere comunque la guardia alta su come verranno spesi. Anche nella crisi data dal coronavirus, i principi legali devono continuare a valere”.

La risposta di Di Maio

Questa mattina il ministro degli esteri, interpellato da Uno Mattina, ha così risposto: “Una frase vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L’Italia oggi versa lacrime per le vittime del Coronavirus, ma ha lo ha fatto e lo fa ancora per le vittime della magia. Non è per fare polemica ma è inaccettabile che in questo momento si scrivano frasi del genere“.

“Non vogliamo spendere i soldi di altri paesi“, conclude Di Maio, “l’Italia ha sempre onorato i propri debiti. Vogliamo creare le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro, in innovazioni tecnologiche“.

Ancor più piccata la risposta di Salvini, apparsa sul suo profilo Twitter: “Italiani (mafiosi) da tenere sotto controllo con la Commissione europea? VERGOGNATEVI, a Berlino e a Bruxelles sciacquatevi la bocca prima di parlare di ITALIA e chiedete scusa“.