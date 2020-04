Coronavirus, tutto chiuso fino al 3 maggio

Coronavirus, pronta la quarantena fino al 3 maggio: la nuova idea di Conte è di chiudere ancora tutto fino alla fine del week-end del primo maggio.

Il lockdown in Italia durerà ancora fino a maggio. Questa l’ipotesi riportata dall’ANSA, che comunica di aver appreso da fonti sindacali che il governo avrebbe intenzione di prolungare le restrizioni almeno fino al 3 maggio.

E’ stato questo l’oggetto della riunione di oggi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha incontrato i vertici dei sindacati e dopo il confronto si è sparsa questa notizia.

La proroga del lockdown: ma non come questa

Si andrà verso un programma di riaperture mirate. Conte e il governo avrebbero deciso di prolungare il lockdown, ma intanto valuterebbero la possibilità di aprire gradualmente diverse attività.

Poche riaperture mirate nell’ambito dei codici Ateco delle attività essenziali. Nei prossimi giorni sarà istituito un gruppo di lavoro per aprire progressivamente aziende strategiche soprattutto per gli approvvigionamenti del Paese. Per questo potrebbero tornare a lavorare chi fa parte della filiera produttiva in grado di rifornire il paese.

Riapertura, parla il segretario UIL

Intanto il segretario della UIL Carmelo Barbagallo ha dichiarato: