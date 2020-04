Coronavirus Italia, Conte: “Fase calante ma torniamo gradualmente alla normalità”

Tweet on Twitter

Coronavirus Italia, Conte predica cautela | Gli ultimi giorni sono stati molto positivi per l’Italia rispetto alla situazione Coronavirus. I contagi sono calati, il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei defunti, anche. Guai a rilassarsi, però, emerge dalle parole degli esperti e dei vertici del nostro Paese. Un richiamo alla cautela e alla gradualità verso la normalità è arrivato dal Premier Giuseppe Conte. Intervistato dalla BBC, ha parlato della situazione COVID-19 dell’Italia.

Coronavirus Italia, Conte: “Ripartiremo con estrema cautela”

Ha dato una speranza in più all’Italia, Giuseppe Conte, ai microfoni dell’emittente inglese, parlando di una possibile riapertura alla fine di questo mese.

“L’allentamento delle misure restrittive deve essere fatto gradualmente ma probabilmente, se gli scienziati lo confermeranno, è possibile che in Italia entro la fine di questo mese alcune misure possano essere revocate”.

Misure adottate tempestivamente? “Se tornassi indietro, rifarei le stesse cose. La perfezione non è di questo mondo e non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia stato perfetto. Il nostro sistema è diametralmente opposto a quello cinese e se avessi ristretto le libertà costituzionali mi avrebbero preso per pazzo“.

Conte: “Serve l’appoggio economico dell’Europa”

Il Premier italiano, poi, si è soffermato sugli aiuti economici che si aspetta dall’Europa e di come ripartirà il nostro Paese.

“Abbiamo bisogno di una risposta economica e sociale a livello europeo. E’ la prova più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aiuti dalla Russia? Solo il sospetto che avessero un secondo fine è un’offesa grave per me, il popolo italiano e per Vladimir Putin”.