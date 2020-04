Coronavirus, Governo pronto alla proroga fino al 2 maggio

Coronavirus, la nuova decisione del Governo: proroga per altri 14 giorni

Coronavirus – Governo: proroga in arrivo, restrizioni per altri 14 giorni | L’Italia vive un momento difficile, ma sono positivi i numeri che arrivano in questi ultimi giorni. Il Paese ha messo nel mirino la ripresa sull’emergenza Coronavirus, ma toccherà un ulteriore sacrificio sulla questione. Le restrizioni potrebbero prorogarsi per altri 14 giorni, con la data che al momento è ferma fino al 13 aprile. E’ questo ciò che anticipano i colleghi di Fanpage.it, con il dpcm che scadrà, appunto, il 13 aprile e sarà rinnovato fino al 2 maggio.

Coronavirus, l”Italia entrerà in fase due: nel week-end Giuseppe Conte potrebbe tornare a parlare agli italiani

La decisione in arrivo dal Governo, servirà proprio a continuare questa strada percorsa dall’Italia, che si sta rivelando vincente. Sì, perché continuando a rispettare le norme e le restrizioni imposte dalla legge, l’Italia ne verrà fuori. Il Paese si prepara ad entrare alla fase 2, ma servirà collaborazione da parte di tutti, come lo si è fatto in questo mese difficile affrontato dall’intera Nazione. La tutela dei cittadini resta al centro e l’annuncio sul prolungamento delle restrizioni potrebbe arrivare nel corso del prossimo week-end, con un messaggio ben chiaro da parte del premier Giuseppe Conte. Non solo dunque il periodo di Pasqua, Conte prolungherà i tempi per garantire una massima sicurezza ai cittadini italiani.