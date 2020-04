Giacomo Bonaventura è un giocatore del Milan, ma ancora per poco visto che non rinnoverà e alla porta ci sono diversi club italiani, tra cui il Torino. Il ds Bava tratta con Raiola.

Calciomercato Torino, concorrenza per Bonaventura

Il centrocampista è uno dei calciatori più chiacchierati del momento, perché non rinnoverà il contratto in scadenza con i rossoneri ed è una grande opportunità per tante squadre di Serie A, che possono acquistarlo a parametro zero. Un vero jolly a centrocampo: può giocare trequartista, ala, mezzala. Secondo Tuttosport, il Torino cerca Bonaventura per compiere il salto di qualità e per portare esperienza. Il calciatore ha 30 anni, non è di primo pelo e ha subito diversi infortuni che l’hanno tenuto fuori dal campo. Ci sono diverse società interessate: Lazio, Napoli e Fiorentina. Ma non tutte come il Toro possono garantire al giocatore un posto da titolare.

I granata trattano con Raiola

Il direttore sportivo Bava ha avviato i contatti con Raiola, procuratore di Bonaventura. Il calciatore guadagna al Milan circa 2 milioni netti a stagione, mentre l’offerta del Torino è arrivata ad 1,5 milioni per tre anni, più bonus in caso di qualificazioni a coppe europee. Cairo vuole creare una squadra competitiva, per questo motivo vorrebbe trattenere Sirigu e Belotti e comprare calciatori d’esperienza o talentuosi che possono fare la differenza. Ora la scelta spetta solo a Jack.