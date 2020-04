Calciomercato Roma, tagli agli stipendi sul modello Juve: Dzeko approva

Edin Dzeko sta diventando un vero e proprio centro di gravità nell’universo Roma: il bosniaco si sente protagonista e dopo aver ereditato la fascia di capitano anche sindacalista. Per lui passa la trattativa tra il club e i giocatori per quanto riguarda i tagli da apportare agli stipendi.

Calcio mercato Roma, Dzeko protagonista

Sarà anche la prossima paternità, ma l’attaccante è una lontana controfigura rispetto al campione che in silenzio si sentiva già dell’Inter. Come annunciato dalla compagna Amra ieri pomeriggio su Instagram, è in arrivo il terzo figlio: sarà una bambina, che presto sgambetterà nella splendida villa di Casal Palocco.

Potrebbe essere anche una nuova responsabilità data dalla fascia di capitano, ma ciò che conta è che anche in questi giorni di pausa Dzeko stia facendo sentire la sua presenza.

Ultime Roma, tagli stipendi come la Juventus

E lo fa chiamando di continuo i compagni, è il protagonista delle videochiamate di gruppo, si è fatto carico di studiare la trattativa coi vertici societari per quanto riguarda i tagli agli stipendi. I procuratori non sono stati ancora tirati in ballo ufficialmente, ma una bozza c’è già. I campioni giallorossi rinunceranno anche al 70% del loro ingaggio nel mese di marzo.

Come giusto che sia, ogni decurtazione sarà proporzionale e varierà di giocatore in giocatore. Per esempio, un Fuzato che guadagna 500.000 all’anno verrà colpito meno rispetto ai top. Per il resto si guarda al modello Juventus, spalmando le restanti mensilità, nei prossimi bilanci, così così da alleggerire quello di quest’anno.