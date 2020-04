Calciomercato Parma, Giovinco: la formica atomica potrebbe tornare in Serie A

Calciomercato Parma, sogno Giovinco: possibile ritorno in Serie A

Calciomercato Parma – Giovinco | Lontano dalla Serie A, ormai da troppo tempo, Sebastian Giovinco potrebbe far rientro in Italia. Sì, perché quest’emergenza Coronavirus potrebbe aver messo nell’ex Juventus, una nostalgia verso il Paese e il calcio nostrano, con le suggestioni italiane che tornano in auge su di lui. Tra queste, c’è sicuramente l’idea Parma, suo ex club che lo ha consacrato nel calcio italiano. Prima in America, e poi in Arabia Saudita, Giovinco ha cercato fortuna oltreoceano, ma ecco, la Serie A nel 2021 potrebbe rivederlo ancora tra i protagonisti. Hanno parlato di questo, rispondendo ad alcune domande dei colleghi di Sky Sport e in diretta Skype, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, e il suo tecnico, Roberto D’Aversa.

Ultime Parma, Faggiano e D’Aversa rispondono su Giovinco: il siparietto tra i due

Arrivano scottanti dichiarazioni, che fanno sognare i tifosi crociati. Quest’oggi, un simpatico siparietto, ha acceso i riflettori su Sebastian Giovinco: “Direttore, sono due anni che mi parli di Sebastian, ma io ancora non lo vedo”. E’ questa la frase che ha fatto impazzire i tifosi del Parma. Chiaro è che i toni risultano molto scherzosi e confidenziali, ma Giovinco è eccome un’idea concreta per il Parma. Non escludono niente gli emiliani, pronti a sognare in grande, rivedendo il talento di Sebastian Giovinco proprio in maglia crociata. La risposta di Faggiano non si è di certo fatta attendere: “Non ne parliamo, poi ci rubano le idee”. Un ritorno gradito, da tutte le parti: Giovinco potrebbe realmente tornare al Parma e in Serie A.