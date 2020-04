Il Napoli sta cercando un difensore che possa essere il sostituto di Koulibaly per la prossima stagione e, secondo alcune indiscrezioni, Giuntoli sta seguendo Diego Carlos.

Calciomercato Napoli, valigie pronte per Koulibaly: trovato il sostituto

Diego Carlos è un difensore centrale brasiliano di 27 anni, titolare del Siviglia. In Liga quest’anno ha giocato 25 partite, andando a segno due volte. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando il sostituto di Koulibaly, intento a lasciar Napoli questa estate e gli indizi portano a Diego Carlos. Il suo valore di mercato è attulamente superiore ai 30 milioni, ma ha un contratto a lunga scadenza e la società partenopea può solo acquistarlo pagando la clausola rescissoria. A quanto pare la clausola è molto alta, circa 75 milioni, ma non vi è certezza dell’esistenza di questo paletto nel suo contratto.

Chi è Diego Carlos

Il difensore di Barra Bonita è sbarcato in Europa grazie all’Estoril, club portoghese con il quale si è messo in mostra. L’estate del 2016 lo ha portato in Francia, dove ha giocato per il Nantes. Con il club francese è diventato titolare inamovibile ed è stato poi ceduto al Siviglia nella scorsa sessione estiva di calciomercato per 15 milioni di euro.

Il prezzo del suo cartellino è raddoppiato, e il contratto fino al 2024 può essere un forte limite per l’approdo in maglia azzurra. È famoso anche per aver sgambettato un arbitro quando giocava in Ligue 1, un episodio che gli costò l’espulsione.