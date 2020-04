Ultime Napoli, c’è ancora interesse per James Rodriguez

Calciomercato Napoli James Rodriguez Juventus Manchester United | James Rodriguez, calciatore del Real Madrid, è stato ad un passo dal trasferimento al Napoli la scorsa estate. Carlo Ancelotti ha spinto tanto per averlo in azzurro, ma alla fine è rimasto in Spagna. Il colombiano ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe ancora restare un grande obiettivo del Napoli calcio. Stando a quanto riferisce AS, noto quotidiano spagnolo, la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per il trasferimento di James in Serie A. Oltre al Napoli, c’è anche la Juventus che è fortemente interessata al calciatore che potrebbe andar via da Madrid per circa 25 milioni di euro. Lo stesso Ancelotti vorrebbe portarlo in Premier League all’Everton, dove ora inizia a farci più di un pensiero il Manchester United.

Calciomercato Napoli: sfida con il Manchester United per James Rodriguez

Secondo come riporta il quotidiano spagnolo AS, Napoli e Manchester United sono le due principali candidate al momento come prossima tappa per James Rodriguez. Pare che entrambi i club siano ancora sulle tracce del colombiano 28enne che lascerà sicuramente il Real Madrid nella prossima finestra di mercato visto il contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli ci pensa, visto quanto sono stati vicini lo scorso anno, anche se ora non c’è più Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra.