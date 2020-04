Calciomercato Milan, tutto su Tonali | Si prospetta un’estate caldissima per il Brescia di Massimo Cellino che potrebbe trovarsi a fare sì i conti con una possibile retrocessione (al momento sono ultimi a -9 dalla zona salvezza) ma anche con un tesoretto derivante dalla cessione di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha stupito alla sua prima stagione in Serie A e tutte le big hanno messo gli occhi su di lui. Napoli, Inter, Juventus e in ultimo anche il Milan.

Calciomercato Milan, Tonali in arrivo?

Proprio il club di Via Aldo Rossi potrebbe spuntarla sulle pretendenti, secondo quanto si legge su calciomercato.it. Il Milan, infatti, la prossima stagione affronterà una profonda rifondazione che si baserà sull’innesto di calciatori molto giovani, anche in vista di un possibile arrivo di Ralf Rangnick, tecnico tedesco abituato a far crescere le nuove leve. I rossoneri, però, non sono gli unici ad aver approcciato con il Brescia per l’innesto di Tonali. La Juventus lo segue da tempo ed è in vantaggio rispetto a tutte, segue l’Inter che studia le mosse giuste per strapparlo alle altre. Anche il Napoli ci ha provato e ci riproverà. Il Milan, però, sarebbe l’unica squadra a garantire un posto da titolare al giovane centrocampista.

Notizie Milan: prima due cessioni

Sandro Tonali è valutato almeno 50 milioni. Soldi che il Milan ha bisogno di incassare da altre cessioni. Ecco che prima di tentare l’assalto definitivo al 20enne del Brescia, deve salutare Franck Kessie e Lucas Paqueta, sempre più lontani dai progetti rossoneri. Il primo interessa molto in Premier League e per il fantasista brasiliano c’è il forte interesse del PSG di Leonardo.