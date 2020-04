Calciomercato Juventus: Havertz pista complicata, servono 90 milioni

Calciomercato Juventus: Havertz, fissato il prezzo

Calcio Mercato Juventus Havertz | La Juventus continua le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. In estate non sono esclusi investimenti importanti, e tutti secondo lo stesso modus operandi: puntare sui giocatori giovani e promettenti. Sul taccuino di Paratici ci sono finiti tanti profili interessanti, e tra questi spunta per suggestione il nome di Kai Havertz. Il centrocampista del Bayer Leverkusen è considerato uno dei più grandi prospetti del calcio europeo, ed è inoltre seguito da tantissimi top club, pronti a sferrare il colpo concreto.

La squadra tedesca non concederà sconti per il suo gioiello, anzi penserà a monetizzare il più possibile dalla sua cessione: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, la valutazione di Havertz è di ben 90 milioni di euro. Una cifra molto alta, che può spaventare eccome la Vecchia Signora.

News Juventus: per Havertz concorrenza del Bayern Monaco

Havertz è un obiettivo concreto per la Juventus, ma non sarà affatto facile portare il tedesco a Torino, specie per via della folta concorrenza. Il Bayern Monaco soprattutto vorrebbe investire sul centrocampista, nonostante quest’ultimo sia poco convinto della cosa. La sensazione è che tutti i discorsi siano rimandati all’estate.