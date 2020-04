Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pensa al Real: parola dell’amico Fonte

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso il ritorno al Real Madrid? La situazione nel dettaglio

Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo | E’ al centro delle notizie legate al mercato, il campione portoghese, Cristiano Ronaldo. Il centravanti della Juventus ha il suo futuro in bilico, con l’età che comunque avanza anche per lui e le voci che si fanno sempre più concrete su un suo addio al club bianconero. Tra le ipotesi per chiudere la sua brillante carriera, restano in auge le idee che portano al Manchester United oppure al Real Madrid, entrambi graditi ritorni per le tifoserie inglesi e spagnole. A parlare del futuro proprio della stella juventina, è il connazionale José Fonte, con il quale Cristiano Ronaldo ha condiviso la vittoria del titolo europeo, nel 2016, con la Nazionale portoghese.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo verso il Real Madrid: parola del connazionale Josè Fonte

Potrebbe dire addio al club bianconero, Cristiano Ronaldo. La stella portoghese, dopo due anni di Juventus, potrebbe andare a chiudere la carriera altrove. Lo ha rivelato ai microfoni di TalkSport, il difensore del Lille e connazionale del centravanti della Juventus, Josè Fonte. Ecco le sue parole in merito alla possibilità di ritornare al Real Madrid: “Vi dico che ama Madrid, possibile un suo ritorno al Real. Parliamo di una delle squadre migliori al mondo, se non la più grande in assoluto. Io penso che Cristiano ha davanti a sé molti anni ancora e, considerando i tanti amici che ha lasciato lì, un ritorno non sarebbe da escludere. Lascia sicuramente una porta ancora aperta a quel club”.