Calciomercato Juventus, Sancho può restare ancora al Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus Sancho Borussia Dortmund Reus | Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund, è finito nel mirino dei grandi club. L’esterno inglese classe 2000 sorprende sempre di più, in questa stagione ha messo a segno 17 gol e 19 assist. Intanto, oltre la Juventus, è fortissimo anche l’interesse del Manchester United. Nonostante un contratto in scadenza nel 2022, il Borussia non ha intenzione di venderlo per meno di 117 milioni di euro (valore della clausola rescissoria). Intanto, il club è alla ricerca di diversi talenti per non farsi trovare impreparato, uno di questi per sostituirlo potrebbe essere Ferran Torres del Valencia, il classe 2000 che piace anche alla Juventus. Sul futuro di Sancho e sulle voci di mercato ha parlato il capitano del Borussia Dortmund Marco Reus.

Ultime Juventus, Reus allontana le voci di mercato su Sancho

Marco Reus, capitano e leader del Borussia Dortmund, ha parlato nelle ultime ore riguardo anche il futuro di Jadon Sancho. Quello di Reus è più un appello verso il giovanissimo talento ricercato sempre di più da diversi grandi club d’Europa. Questa alcune delle sue parole: “Gli consiglio di restare al Borussia Dortmund un altro anno o magari anche due. La cosa migliore per lui è crescere per fare il definitivo salto di qualità, questo accade giocando sempre. Difficile trovare big in giro che assicurino un posto fisso ad un calciatore 20enne”.