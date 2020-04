Calciomercato Inter: Thiago Almada nel mirino, sfida con il Man City

Ultime Inter, il gioiello Thiago Almada nel mirino

Calcio mercato Inter Thiago Almada Velez Manchester City | Thiago Almada, trequartista del Velez, è considerato uno dei maggiori talenti del Sud America. Il classe 2001, ha messo in questa stagione a segno 5 gol e 2 assist a soltanto 18 anni. Intanto, il direttoe tecnico del Velez, Pablo Caballero ha parlato nelle ultime ore a TNT Sports e ha confermato che sul calciatore c’è tanta concorrenza, anche l’Inter è tra i migliori club in fila per il calciatore. Queste alcune delle sue parole: “L’Inter è su Thiago! Ci sono tanti club interessati a lui e alcuni intermediari si sono mossi per farci delle richieste su Almada. Non siamo in fase avanzata in nessuna trattativa al momento”.

Il giovanissimo talento Thiago Almada è nel mirino dell’Inter che punta a un progetto giovani per il futuro. Tra i vari nomi c’è quello sicuro di Almada, che in Argentina e in tutto il Sud America sta lasciando sempre di più tutti a bocca aperta. L’emittente argentina conferma dell’interesse dell’Inter ma non solo. Su di lui, infatti, c’è soprattutto il Manchester City. Abile tecnicamente e rapido, oltre al ruolo di trequartista è spesso stato impiegato da seconda punta sia nelle giovanili dell’Argentina (dove a 18 anni già veste la maglia dell’Under 20), sia nel Velez. Il club argentino proverà a vendere il calciatore per circa 25 milioni di euro.