Calciomercato Inter, Pogba idea concreta a centrocampo: sfida alla Juventus

Calciomercato Inter: Pogba, anche i nerazzurri ci pensano

Calcio Mercato Inter Pogba | Il mercato di Serie è attivo più che mai, e la maggior parte dei direttori sportivi, seppur da casa, si stanno impegnando per portare avanti tantissime operazioni in vista dell’estate. In Italia le big si stanno muovendo parecchio, e tra queste c’è l’Inter, convinta ed intenzionata a rinforzarsi in più reparti. L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ha alzato l’asticella anche per quanto riguarda i colpi in entrata, ed è possibile da qui ai prossimi mesi possa esserci un investimento molto importante e dispendioso.

Intanto nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa: stando a quanto riportato da Top Calcio 24, sembra che l’Inter abbia messo nel mirino Paul Pogba. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United, e se dovesse essere confermata la voce, ecco che si scatenerebbe un vero e proprio duello con la Juventus.

Inter-Pogba-Juventus: intreccio di mercato

Sia l’Inter che la Juventus pensano seriamente a Pogba. Il francese è ad un passo dall’addio al Manchester United, e in estate potrebbe scatenarsi un’asta senza precedenti. I nerazzurri però sanno bene che i bianconeri sono in vantaggio per il Campione del Mondo, specie per due fattori: il gradimento del francese, e i sondaggi già avanzati nel corso del tempo. Più Torino che Milano nel futuro del Polpo.