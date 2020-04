Tweet on Twitter

Con lo stop al calcio giocato, susseguono notizie di calciomercato che riguardano Inter e Barcellona, e il protagonista di queste storie è sempre Lautaro Martinez. E’ noto che l’argentino piaccia molto al club blaugrana, ma il suo agente getta acqua sul fuoco.

Calciomercato Inter, Martinez accostato al Barça: interviene il suo agente

Lautaro è nel mirino di tanti top club, uno su tutti il Barcellona. Prima sono arrivati i complimenti di Leo Messi, poi quelli di Suarez. Dunque, tutte le strade portano ad un trasferimento in Catalogna. L’agente dell’attaccante, Beto Yaque, ha provato a spiegare a Mundo Deportivo, che il suo calciatore per ora pensa solo all’Inter: “Martinez è concentrato esclusivamente a far bene con il suo club, sa che sta facendo buone cose e segue con disinteresse l’accostamento del suo nome ad altre squadre“.

Beto Yaque: “Messi chiama Lautaro al Barcellona? Ha ancora un contratto con l’Inter”

Tempo fa, prima della partita tra Napoli e Barcellona, Messi dichiarò alla stampa spagnola una certa preferenza per il Toro. Beto Yaque è tornato sulle parole della Pulce: “Messi ha detto belle cose su Lautaro, ma ha 5 anni di contratto con l’Inter (ne restano altri 3 ndr) e le notizie sul mercato riguardano solo la stampa“. Martinez si è messo in mostra grazie ai suoi gol e l’affiatamento con Lukaku, il suo futuro con il club neroazzurro è in bilico, ma le parole del suo procuratore fanno sperare i tifosi.