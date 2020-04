Notizie Fiorentina: la chiamata tra Pupo e Icardi

Ultime Fiorentina Icardi mercato Inter | Mauro Icardi, attaccante dell’Inter e in prestito al PSG, non sa ancora se resterà a Parigi o tornerà in Italia. Il Paris Saint Germain in queste settimane deciderà se riscattare per 70 milioni di euro l’attaccante argentino. Il club francese non sembra puntare molto su di lui, ma l’idea è quella di inserirlo in un maxi scambio con un grande club. Su di lui ci sono sempre Juventus e Real Madrid su tutte, ma nelle ultime settimane sono tornate a farsi vive anche Milan e Napoli. L’idea del calciatore e della moglie Wanda Nara (anche agente) è quella di tornare a giocare in Italia, ma l’Inter punta a lasciarlo all’estero. Il club nerazzurro ha fatto fuori dal proprio progetto Icardi ma non ha intenzione di rinforzare le pretendenti agli obiettivi del campionato italiano. Intanto, durante la finale del Grande Fratello Vip di ieri, dove la moglie Wanda Nara era collegata da casa come opinionista, è intervenuto in diretta anche Icardi. In quel momento Pupo ha provato a lanciare l’amo per attirarlo al suo club del cuore, la Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina, Pupo chiama Icardi in diretta: “Ti aspettiamo”. La reazione

“Ti aspettiamo alla Fiorentina”. Questo il commento immediato del noto cantante italiano non appena Icardi si è collegato con lo studio del GF Vip, dove erano presenti proprio Pupo e il conduttore Signorini. L’attaccante non ha risposto e si è limitato ad un sorriso, con la moglie e agente che poi è subito intervenuta dicendo “Niente calcio”. Infine, l’augurio di Signorini per concludere il collegamento: “Spero di rivederti a giocare in Italia”.