Gaetano Castrovilli è una piacevole scoperta di questa Fiorentina e anche un uomo mercato, viste le sue ottime prestazioni stagionali. Ma Commisso non ha intenzioni di venderlo.

Fiorentina, Castrovilli e la passione per la Viola: “Sogno la 10”

Castrovilli è tra i centrocampisti più promettenti della Serie A, infatti è seguito da diverse squadre. In un’intervista al Corriere della Sera ha parlato dell’accoglienza ricevuta dai tifosi: “La tifoseria è stupenda. Sono legato alla Viola, la gente mi sostiene e Commisso mi riempie di elogi“.

Il giovane talento non sembra però attirato dalle proposte degli altri club, e lancia un messaggio d’amore alla Fiorentina: “Indossare la 10 per me sarebbe fantastico, è una maglia magica. L’hanno indossata i campioni, come Antognoni che a Firenze è considerato un’istituzione”

Alla conquista della Nazionale

Gaetano, oltre ad essere il futuro del club toscano, è anche il futuro della Nazionale italiana. Il fatto poi che l’Europeo sia stato spostato di un anno, gli dà ulteriori possibilità di esserne protagonista. “Giocare in prima squadra è un’altra cosa rispetto alle giovanili. Era il mio sogno poter indossare la maglia azzurra e il CT mi ha dato questa opportunità. L’Europeo? E’ un’opportunità per me che sia stato spostato, e la Fiorentina può aiutarmi ad essere convocato“. Infine, un dettaglio curioso, visto che oltre ad essere calciatore è un ex ballerino: “La danza mi ha dato agilità che mi torna utile in partita. Sono due sport complementari“.