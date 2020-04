Cagliari, Zenga: “Nainggolan può giocare ovunque, che fortuna averlo! Il calcio manca tantissimo”

Notizie Cagliari, Zenga elogia Nainggolan | Da un mese sulla panchina del Cagliari, senza mai trovare l’esordio da allenatore a causa dello stop al campionato per l’emergenza Coronavirus. Walter Zenga, neo allenatore del Cagliari, ha parlato delle sue aspettative sulla panchina sarda ai microfoni di Sky Sport.

Cagliari, Zenga: “Nainggolan top player”

Walter Zenga si è soffermato sulla rosa a sua disposizione e sugli obiettivi stagionali.

“Conosco tutte le sfumature sia del centro sportivo, sia del club, sia dei giocatori. Il mese ad Asseminello mi è servito tantissimo. Ho potuto studiare bene le caratteristiche dei miei giocatori, a livello tecnico e tattico, ma anche in merito a come reagiscono a determinate situazioni sia negative che positive”.

Nainggolan? “Per ogni allenatore è un onore e un piacere poter allenare calciatori forti come lui. E’ un top player, non ci sono dubbi. Può giocare in qualsiasi ruolo, ma ultimamente è più incisivo a ridosso delle punte, come faceva Totti con Spalletti“.

Zenga: “Maran mi ha lasciato una grande squadra”

“Aver sostituito Rolando Maran è uno stimolo in più per il mio lavoro al Cagliari“. Walter Zenga, dunque, è carico e pronto per la nuova avventura.

“Ha fatto un lavoro eccezionale, ho trovato un gruppo fantastico. Lo ringrazio per quello che ha fatto e cerco di proseguire quello che lui ha iniziato”.

Dualismo dei portieri? “Avere l’imbarazzo della scelta è sempre meglio che non avere scelta. Olsen e Cragno sono due portieri fortissimi“.

Ripresa? “Il calcio manca tantissimo ai nostri tifosi e a tutti noi. Più di ogni cosa, però, manca la normalità della vita. Ho tanta voglia di tornare a giocare“.