Bayern, Robben nel panico: “Mia moglie ha il coronavirus”

Paura per Robben. L‘ex calciatore del Bayern Monaco da il triste annuncio, la moglie è stata colpita dal coronavirus. Nel cyber training con i suoi ex compagni del Bayern Monaco aveva sorriso, ma l’ultimo mese per Arjen Robben è stato da incubo. L’olandese ha rivelato alla ‘Bild’ che sua moglie Bernadine ha dovuto combattere nelle ultime settimane con il Covid-19.

“Fortunatamente è andato tutto bene, ma non è stata una bella esperienza. E’ stata molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone e si è ripresa. Sentiva una forte compressione sul petto, non riusciva a respirare molto bene. Non è stata una bella sensazione, ci sono voluti giorni per farla stare bene e riprendere”.

Robben, giorni difficile ma nessuna contaminazione

Per fortuna ad oggi per la famiglia Robben il peggio è passato. Ora a casa Robben la situazione è migliorata molto, la moglie sta meglio e anche i figli sono risultati negativi al tampone. Una brutta esperienza per tutta la casa.

“Ci siamo ritrovati in una situazione strana, dalla quale non puoi uscire. Noi abbiamo anche un cane che abbiamo dovuto affidare, dei nostri amici si sono presi l’incarico di portarlo fuori in giro perchè io non avevo proprio il permesso di lasciare la casa. Mi sono reso conto quanto sia pericoloso il virus e che bisogna rimanere a casa. Spero che tutti capiscano la situazione”.