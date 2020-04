Serie A, riprende la stagione: fissate le tre date per ripartire

Serie A: il piano per la ripartenza tra maggio e giugno

Serie A campionato italiano ripresa | La Lega Serie A studia un piano per ripartire. Tante le ipotesi nelle ultime settimane, con anche idee molto drastiche. Intanto, in attesa di passare con l’emergenza Coronavirus alla “fase 2”, la Lega prepara diverse opzioni per riprendere la stagione di calcio di Serie A. Il campionato italiano andrà terminato per evitare battaglie legali tra club. Spuntano le tre date per ripartire. Il Governo potrebbe allungare il lockdown fino alla festa dei lavoratori a maggio. A riportare la notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Serie A: tre date per riprendere la stagione

Juventus-Inter è stata l’ultima gara di Serie A giocata in questa stagione. Il campionato italiano potrebbe ripartire a distanza di due mesi di stop. Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la data più ottimistica per ripartire è quella del 24 maggio. L’idea è quella di dare il via libera agli allenamenti dal 4 maggio, con le squadre che potranno ritrovare la condizione. Si aspetta di capire come il Governo agirà in queste settimane e come saranno i dati. Intanto, le altre due opzioni di date sono le settimane a seguire dal 24 maggio, quindi 31 maggio o come terza e ultima opzione resta il 7 giugno. Andando oltre, difficilmente si potrebbe proseguire e concludere la stagione. Mancano 13 turni alla fine per completare la stagione 2019/20 di Serie A.