Ponte Albino, crollo sul fiume Magra, due furgoni precipitati – VIDEO

Ponte Albino, crollo sul fiume Magra, due furgoni precipitati

Ponte Albino crollo fiume Magra | E’ accaduto questa mattina. L’Italia in piena emergenza Coronaviurs, continua ad avere problemi importanti e allo stesso tempo gravi. A distanza di qualche anno dal crollo del Ponte di Genova, ora c’è un nuovo episodio grave da registrare. Si tratta del crollo del Ponte ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Il ponte sarebbe crollato nella mattinata di oggi, 8 aprile, sulla strada provinciale 70. Il ponte crollato, che si trova in località Albiano, collega o collegava la Sp70 con a Sp62. Il ponte crollato ora poggia sul fiume Magra che si trova sotto di esso. Sarebbero coinvolti due furgoni, si attendono novità riguardo lo stato di salute delle persone coinvolte.

Ponte Albino, il crollo sul fiume Magra e le condizioni dei coinvolti

Ciò che fa scalpore è che lo stesso ponte sarebbe stato controllato nei mesi scorsi e la struttura avrebbe avuto la convalida. Tutto era ok quindi, ma ora bisognerà rispondere delle proprie azioni. Il ponte crollato sul fiume Magra è al confine tra Liguria e Toscana, in località, Albiano Magra. Coinvolti due furgoni, dove un conducente sarebbe stato portato in ospedale in codice giallo. Per fortuna, non dovrebbero esserci dunque morti o feriti gravi. Si attendono novità dalla località.