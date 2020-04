Oroscopo di oggi 9 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Oroscopo di domani 9 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Vi siete liberati della Luna in opposizione, ora potete tornare ad essere felici per quanto riguarda l’amore. Il weekend potrebbe essere decisivo da quel punto di vista. Il destino vi ha tolto qualche occasione di troppo ma ben presto torneranno.

Toro. Solitamente equilibrati, rischiate di perdere la pazienza quando c’è qualcuno che non vi rispetta e si comporta in modo scorretto. La Luna è ancora contro di voi. Il consiglio è quello di restare prudenti il più possibile.

Gemelli. Lavorate sulla vostra interiorità per tornare a costruire quanto avete di buono. E’ il momento di dare spazio ai sentimenti: anche chi non dava spazio alle proprie emozioni, adesso è molto più concreto ed affettuoso, sia nei rapporti d’amore che in quelli familiari.

Cancro. Rivoluzioni importanti in corso. Saturno è in uscita dal vostro segno e questo potrebbe portare a ripensamenti esistenziali nei prossimi giorni. Novità anche in amore: momento di forza per le nuove relazioni o per dire basta a qualcosa che è ormai pesante.

Leone. In amore andate fortissimo in questo momento. Nella vita siete un po’ troppo legati al vostro estro: fate e disfate a modo vostro, senza mai ascoltare chi vi sta intorno. Concentratevi tanto sul lavoro.

Vergine. E’ un periodo buono per i contatti che possono arrivare grazie ai social, un incontro virtuale potrebbe portare buoni frutti a giugno. Ce la farete anche se il periodo è molto complesso.

Oroscopo Fox di domani 09/04: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Desideri maggiore stabilità in ogni ambito. Sono stati quattro mesi molto pesanti, i primi del 2020. Anche nel settore lavorativo cerchi il punto giusto per fermarti.

Scorpione. In arrivo piccoli successi e belle soddisfazioni. Fino a venerdì è il momento per agire dal punto di vista delle relazioni personali grazie all’emotività ed intraprendenza da gestire nel migliore dei modi.

Sagittario. Se ci sono stati dei problemi in amore, allora c’è da tenere in considerazione il fatto che state vivendo un rapporto da monitorare e da controllare. Prima di fare considerazioni, però, è meglio che contiate fino a 10.

Capricorno. Ragionate sempre su quello che dovrete fare in futuro. Perciò volate con la fantasia facendo grandi sogni. Quindi mettete in pratica le vostre migliori caratteristiche anche in un periodo complicato come questo.



Acquario. Dovrete chiedervi se state vivendo la vita che volete o ci sono delle mancanze. Sale in voi la voglia di trasgredire a causa delle regole e delle restrizioni ma dovete tener duro. Ci sono e ci saranno importanti cambiamenti sul lavoro.

Pesci. In amore ragioni meglio rispetto all’inizio della settimana, ma potresti avere a che fare con una persona troppo lontana dalle tue esigenze. Siate prudenti nei rapporti con i Pesci, Vergine e Scorpione.