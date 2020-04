Notizie Milan: Pioli resta in panchina, idea Campos come ds

Notizie Milan, Pioli potrebbe rimanere. Come riportato da Tuttosport la nuova idea dei rossoneri sarebbe quella di lasciare il tecnico ex Fiorentina in panchina ed assumere Ralf Rangnick come coordinatore dell’area tecnica.

I rossoneri vorrebbero che il tedesco occupasse entrambi i ruoli ma si accontenterebbero anche di averlo come dt.

Il Milan aspetta una risposta ma se il manager tedesco alla fine, complice il protrarsi dell’attuale stagione e l’aumentare di conseguenza dei dubbi sulla programmazione, rifiutasse la proposta rossonera il Milan avrebbe già in mente il piano B proposto da Singer a Gazidis.

Il nome giusto potrebbe essere quello del portoghese Luis Campos, 55enne direttore dell’area tecnica del Lilla, club francese che il fondo americano ha contribuito a salvare.

Nella primavera di un anno fa c’erano stati contatti e sembrava tutto apparecchiato per il matrimonio, ma poi alla fine non se ne fece nulla.

Ultime Milan: il curriculum parla chiarissimo

Il portoghese è un mago dei giovani e delle plusvalenze. Basti pensare al mercato del 2019 che ha stravolto il Lilla, comunque 4° in classifica in Ligue1.

Sono arrivati Osimhen (21enne nigeriano autore di 13 gol in 27 gare di campionato) e Bradaric ed ha rilanciato Renato Sanches.

In quell’estate ha incassato 145 milioni con Pepé, Leao e Thiago Mendes. Campos ha lavorato anche al Monaco lanciando Mbappè e arrivando in semi-finale di Champions League sempre con i giovani.