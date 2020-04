Notizie Genoa, Nicola tuona: “Pausa più lunga di quella estiva”

Ultime Genoa | Davide Nicola, tecnico del Grifone, ha parlato durante la trasmissione “We are Genoa”. L’allenatore arrivato a gennaio in Liguria ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Telenord spiegano come sia impossibile tornare subito a giocare senza fare un’adeguata preparazione come accade in estate.

«L’attuale pausa è più lunga di quella estiva, penso che per riprendere a giocare sia necessario allenarsi bene, servirà un compromesso tra le parti per tornare in campo e giocarsi il finale di stagione» spiega il tecnico del Genoa.

Ultime Genoa, il tecnico sulla sua avventura in Liguria

Il tecnico ha poi parlato di quanto sta accadendo con l’emergenza legata al coronavirus e l’impossibilità di giocare ed allenarsi. Inoltre l’allenatore è tornato anche a parlare di “campo” e della proposta del Genoa arrivata dopo l’esonero di due allenatori da inizio campionato: